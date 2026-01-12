Ã»´ü´Ö¤Ç¸úÎ¨¤è¤¯²Ô¤²¤ëÆü¸Û¤¤¥Ð¥¤¥È¡£°ìÊý¤Ç¡¢¸½¾ì¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤ë¤Þ¤Ç²¿¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£ËÌ³¤Æ»¤Î20ÂåÃËÀ­¡Ê·úÃÛ¡¦ÅÚÌÚµ»½Ñ¿¦¡¿Ç¯¼ý650Ëü±ß¡Ë¤Ï¡¢¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿Æü¸Û¤¤¥Ð¥¤¥ÈÂÎ¸³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅê¹Æ¡£¤½¤Î¸½¾ì¤ÏÃæ²ÚÎÁÍý²°¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÆÃ¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤â¤Ê¤¯¡¢ÀÜµÒ¶ÈÌ³¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÃËÀ­¡£¥Ð¥¤¥È¤¬½ª¤ï¤í¤¦¤È¤·¤¿»þ¡¢Å¹¼ç¤«¤é¡ÖÄ´Íý¾ì¤ÎÀ¶ÁÝ¤âÍê¤à¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£²áµî¤ËÀ¶ÁÝ¶ÈÌ³¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿ÃËÀ­¤Ï²÷¤¯°ú¤­