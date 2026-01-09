【その他の画像・動画等を元記事で観る】昨年の12月21日、ヒューリックホール東京で『May’n Xmas -the Brightest-』が開かれた。May’nにとってアーティストデビュー20周年という大きな節目を駆け抜けた2025年。まずは、5回目を迎えたアコースティックライブツアー『Hang jam』を2・3月に、May’n とシェリル・ノーム（『マクロスF』登場キャラクター：May’nが歌唱を担当）という歌手ふたりの両側面を2夜で見せた20周年記念ライ