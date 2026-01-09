寒い季節が続くと、つい献立が定番の野菜に偏りがちですよね。でも、冬の食卓には里芋・かぶ・春菊・白菜など、今だけのおいしさが詰まった野菜がたくさん。調理法を少し変えるだけで、いつもの食材がぐっと新鮮に感じられます。今回は、忙しい日でも手軽に作れて、食卓がちょっと楽しくなる冬野菜レシピをご紹介します。冬の野菜を美味しく味わうレシピ里芋ステーキ出典：https://www.instagram.com煮物のイメージが強い里芋です