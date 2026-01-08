年齢を重ねるほど、赤みや黄ぐすみ、乾燥などが重なり、肌の印象は複雑に揺らぎがち。「透明感のある肌でいたい」という想いに応えるべく、アユーラから新たな美白美容液が誕生します。これまでの実績を礎に、効果実感とやさしさをさらに追求。毎日のスキンケアが心まで整うような、心地よさと美しさを兼ね備えた一本です♡ 進化した有効成分で明るさを底上げ 2026年3月19日(木)より発売される「アユーラホワ