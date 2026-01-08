アユーラの新美白美容液が進化。透明感を叶えるホワイトコンセントレートα誕生

年齢を重ねるほど、赤みや黄ぐすみ、乾燥などが重なり、肌の印象は複雑に揺らぎがち。「透明感のある肌でいたい」という想いに応えるべく、アユーラから新たな美白美容液が誕生します。これまでの実績を礎に、効果実感とやさしさをさらに追求。毎日のスキンケアが心まで整うような、心地よさと美しさを兼ね備えた一本です♡

進化した有効成分で明るさを底上げ

2026年3月19日(木)より発売される「アユーラホワイトコンセントレートα（医薬部外品）」は、美白有効成分にトラネキサム酸セチル塩酸塩を採用。

角層まで届きやすい誘導体が、メラニン生成の経路にアプローチし、ワントーン明るい肌印象へ導きます。

さらに紫外線ダメージがメラノサイトへ伝わるのを防ぐ設計で、日常の肌悩みに多角的に対応します。

※美白とは、メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐこと。

赤みと黄ぐすみに着目した処方

肌の透明感を阻む要因として、炎症による赤みや糖化由来の黄ぐすみにもフォーカス。有効成分グリチルリチン酸ジカリウムが肌荒れを防ぎ、健やかな状態へ導きます。

さらにセブンハーブス※やウメ果実エキスを保湿成分として配合し、きめを整えながら明るく澄んだ印象へ。複合的なくすみ悩みに寄り添う処方です。

毎日心地よく使える低刺激設計

アユーラホワイトコンセントレートα（医薬部外品）



価格：40mL11,000円（税込）

パイナップルセラミドやノ二果汁など、うるおいを高める美容成分を厳選配合。アルコール・鉱物油・防腐剤(パラベン)・合成着色料無添加の低刺激設計で、敏感肌にも配慮されています。

ローズやジャスミンをブレンドした華やかなアロマティックハーブの香りと、まろやかになじむテクスチャーが、朝晩のお手入れ時間を癒しのひとときに♪

(すべての方に皮ふ刺激やアレルギーが起きない、また、ニキビのもとが発生しないというわけではありません。)

※ツボクサエキス、イタドリエキス、カンゾウエキス、チャエキス(1)、オウゴンエキス、カモミラエキス(1)、ローズマリーエキス

＊表示価格は希望小売価格です。

大人の肌に透明感というご褒美を

アユーラホワイトコンセントレートα（医薬部外品）は、年齢とともに変化する肌をやさしく受け止めながら、確かな美白ケアを叶える美容液です。

透明感、うるおい、心地よさを一つにした処方で、毎日の積み重ねが未来の肌を変えていくはず。澄みわたるような明るさを目指したい大人の肌に、ぜひ取り入れてみてください♡