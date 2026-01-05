栃木県立高校の男子生徒が校内で別の男子生徒に暴行を加える動画がＳＮＳに投稿され、県警が暴行事件として捜査を始めたことが、５日わかった。県警人身安全少年課によると、４日、高校生の暴力動画がＳＮＳで拡散していると電話で情報提供があった。加害者とみられる生徒から話を聞いたところ、暴行の事実を認め、「大変申し訳ないことをした」と話したという。動画は昨年１２月、校内で撮影されたもので、県警は動画に映って