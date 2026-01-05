仕事のデキる人は、どこが違うのか。神戸学院大学の鈴木洋仁准教授は「『遅刻しない』『元気よく挨拶』といった社会人としての常識は大切にしたほうがいい。こうした行為には、社会学的にも意味がある」という――。※本稿は、鈴木洋仁『社会人1年目の社会学』（クロスメディア・パブリッシング）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／imtmphoto※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／imtmphoto■なぜ1分でも遅刻を