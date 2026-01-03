Eikyuが展開する虫除けグッズ「おにやんま君(R)」シリーズより、新商品の発売と従来品の価格改定について発表。2026年2月27日(金)より新商品「スーパーおにやんま君(R)」と「プリティあかねちゃん(R)」が登場し、これに合わせて2026年1月1日より従来品7アイテムの価格見直しが実施されます。 Eikyu「おにやんま君(R)」シリーズ 新商品発売日：2026年2月27日(金)価格改定日（従来品）：2026年1月1日販売場所：全国