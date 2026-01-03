11人組アイドルグループGANG PARADE（通称：ギャンパレ）のヤママチミキさんがこよなく愛するディズニーに関連するエンタメ情報を発信。取材レポート、アイテムレビューなどなど毎週金曜日に更新中です！

新年明けましておめでとうございます！

GANG PARADEのヤママチミキです！

今年は、私だからこそ書ける内容を、読んでいておもしろく、対話しているように、わくわくしてもらえるように書くことが目標です。

頑張ります！

2026年1発目は、去年と同様、”Disney+おすすめ3選”を紹介していきたいと思います！！

皆さま、お正月はいかがお過ごしでしょうか？？

初詣に行ったり、お買い物に行ったり、おうちでゆっくりしたり、いろいろな過ごし方があると思いますが、やることないなぁとなる時ありませんか？？

そんな時にぜひ参考にしていただけたらと思います。

ディズニー、MARVEL、STAR WARSからそれぞれ1作品ずつ選出したのでひとつずつ紹介していきます。

それでは、まずはディズニー作品から。

『フィニアスとファーブ』



2008年からディズニー・チャンネルで放送されていたテレビアニメで、現在はシーズン4まで配信されています。

が！なんと！シーズン5が始まりまして、Disney+でも1/17からシーズン5の配信が始まります！！

このアニメは、天才的な頭脳と想像力を持つフィニアスとファーブという兄弟が最高の夏休みを過ごすために、家の裏庭に超巨大なジェットコースターを作ったり、宇宙に行ったり、自由研究の枠を遥かに超えた発明品を作り出していき、想像も出来ない様々なおもしろい事が起こり続けるストーリーです。

1話25分無いくらいの一般的なアニメの長さで、ほぼほぼ1話完結なので、ちょっとしたスキマ時間におすすめ。

私は、今回は何を作るのかな？どんなことが起こるのかな？と毎話わくわくしながら観ることもあれば、作業しながら流し観したり、ぼーっとしながら観たりも！

内容は子供向けなので、本当に良い意味で単純で気軽に観ることができます。

キャラクターたちもとても魅力的で、観れば観るほど全員愛おしくなっていきます。

カモノハシのペリーは誰でも安定に好きだと思うのですが、個人的にはドゥーフェンシュマーツ博士とビューフォードがとても好きです。

ファーブ派です。

続いて、MARVEL作品。

『サンダーボルツ*』

こちらは去年公開された作品で、その際にレビューも書いたものになるので、詳しくはぜひそちらを読んでもらえたらと思うのですが、こちらでも少しお話させてください！



個人的に、去年公開されたディズニー関連の映画で1番だったのが『サンダーボルツ*』でした。

元々バッキーとエレーナが好きだったので、とても楽しみにしていた作品だったのですが、とても良い意味で期待を裏切られた内容だったし、それぞれのキャラクターたちへの感情移入をすごく出来た作品だったので、映画館にも数回足を運んだし、配信が始まってからも何回も観ています。

何回も観ているうちに、全然好きではなかったジョンが好きになっていき、自分でも驚きました(笑)

ヴィランだった、負け犬だった、ひとりぼっちだった彼らが手を取り合い、諦めず戦い、最後にはヒーローになるその姿は本当にかっこいい。

最後に、STAR WARS作品。

『マンダロリアン』

こちらはDisney+で配信されている実写ドラマ作品で、3シーズンあります。

時系列的には『ジェダイの帰還』から5年後、銀河帝国の崩壊からファースト・オーダーが出てくる間、新共和国の手が行き届かない場所で活躍する1人のマンダロリアンが主人公の物語です。

マンダロアという惑星の戦士のことをマンダロリアンと呼びます。

今年、『マンダロリアン＆グローグー』の公開も控えているからという理由で選出したのもありますが、なによりも私のSTAR WARSシリーズの推しであるディン・ジャリンを観ていただきたいと思っての選出です(笑)

推しだから観てほしいという気持ちはあるものの、シンプルに面白いです。

ストーリーも最高だし、映画のような、ドラマとは思えないほどのクオリティの映像もさすがルーカスフィルムとしか言いようがありません。

『マンダロリアン』といえば、ベビーヨーダと言われるグローグーというキャラクターも作品を彩る魅力のひとつだと思います。

本当に可愛い…！！！

可愛すぎてずるい！！！と何度思ったことか。

観た人全員を虜にしてしまうその容姿と動きとディン・ジャリンとのやり取り、凄まじい威力なので気をつけてください。

今回は厳選してこの3作品を選出しましたが、まだまだディズニー、MARVEL、STAR WARSは本当に全て素敵な作品なので、ぜひ気になった作品をどんどん観ていただいて、ディズニー沼にハマっていただきたいです！

観た方、感想を教えてください！！

今年もどうぞよろしくお願いします！！！

文：ヤママチミキ

TOP画像デザイン＆イラスト：ジンボウサトシ

