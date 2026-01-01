Appleからのお年玉。初売りセールが1月2〜5日に実施！Apple Japanは27日、同社の日本全国の直営店「Apple Store」や公式Webストア「Apple Storeオンライン」（公式Webサイト「Apple.com」内および専用アプリ「Apple Store」）、Apple公式の電話注文（0120-993-993）において2026年1月2日（金）から1月5日（月）の4日間限定でキャンペーン「Appleの初売り」を実施するとお知らせしています。Appleの初売りでは「新願成就 - 新しい願