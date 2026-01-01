Appleからのお年玉。初売りセールが1月2〜5日に実施！

Apple Japanは27日、同社の日本全国の直営店「Apple Store」や公式Webストア「Apple Storeオンライン」（公式Webサイト「Apple.com」内および専用アプリ「Apple Store」）、Apple公式の電話注文（0120-993-993）において2026年1月2日（金）から1月5日（月）の4日間限定でキャンペーン「Appleの初売り」を実施するとお知らせしています。

Appleの初売りでは「新願成就 - 新しい願いを叶えよう。」として対象のApple製品を購入すると最大38,000円分のギフトカード「Apple Gift Card」などがもらえるとのこと。対象製品はスマートフォン（スマホ）「iPhone」シリーズでは「iPhone 16」および「iPhone 16 Plus」、「iPhone 16e」となっており、これらのiPhoneを購入した場合には最大12,000円分のApple Gift Cardがもらえます。

さらにこれらのiPhoneを購入した人のうちで先着6万5千人に忘れ物タグ「AirTag」のスペシャルエディション製品となる限定デザイン「だるまモチーフ」をプレゼントするということです。一方、タブレット「iPad」シリーズでは「13インチiPad Pro（M5）」や「11インチiPad Pro（M5）」、「13インチiPad Air（M3）」、「11インチiPad Air（M3）」、「11インチiPad（A16）」、「iPad mini（A17 Pro）」となっており、これらのiPadを購入した場合には最大15,000円分のApple Gift Cardがもらえます。


2026年のApple初売りは対象販売拠点で対象製品を購入した場合に最大38,000円分のApple Gift Cardがもらえるキャンペーンです。対象製品を購入してもらえるApple Gift CardのデザインはApple Storeの場合には選べるものの、他はメールでの提供となり、デザインは選べないとのこと。

また対象製品であっても整備済製品や販売終了製品、「現状有姿」として販売された開封済みの返品製品は対象外で、Paidyやクレジットカードの分割払いで購入した場合は特典を受け取れない場合があるとしてます。対象製品および特典のApple Gift Cardの金額は以下の通り。なお、2026年のApple初売りの詳細は https://www.apple.com/jp/shop/gifts/new-year/terms-conditions をご確認ください。

製品カテゴリー対象製品特典
iPhoneiPhone 16、iPhone 16 PlusApple Gift Card 12,000円分
AirTag（スペシャルエディション製品）
iPhone 16eApple Gift Card 8,000円分
AirTag（スペシャルエディション製品）
iPad13インチiPad Pro（M5）、11インチiPad Pro（M5）、13インチiPad Air（M3）、11インチiPad Air（M3）Apple Gift Card 15,000円分
11インチiPad（A16）、iPad mini（A17 Pro）Apple Gift Card 8,000円分
Mac16インチMacBook Pro（M4 Pro・M4 Max）、14インチMacBook Pro（M4 Proチ・M4 Max）Apple Gift Card 38,000円分
14インチMacBook Pro（M5）、13インチMacBook Air（M4）、15インチMacBook Air（M4）Apple Gift Card 30,000円分
iMac（M4）Apple Gift Card 24,000円分
Mac mini（M4・M4 Pro）Apple Gift Card 15,000円分
Apple WatchApple Watch Series 11、Apple Watch SE（第3世代）Apple Gift Card 8,000円分
AirPodsAirPods MaxApple Gift Card 12,000円分
AirPods Pro 3Apple Gift Card 8,000円分
AirPods 4（アクティブノイズキャンセリング搭載モデル含む）Apple Gift Card 4,000円分
TV & HomeHomePod（第2世代）Apple Gift Card 8,000円分
Apple TV 4KApple Gift Card 4,000円分
BeatsStudio Buds+Apple Gift Card 6,000円分
アクセサリーiPad Pro・iPad Air用Magic Keyboard、Magic Keyboard Folio - iPad（第11世代）、Apple Pencil ProApple Gift Card 4,000円分


記事執筆：memn0ck


