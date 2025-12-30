北川景子に瓜二つのルックスを持ちながら、自らのリアルな体型を晒して話題を呼んだ美女が、「ななにー」出演後に舞い込んだ驚きの仕事内容について語った。【映像】ヘソ出しトレーニングウェア姿＆ダイエット後の姿今回の『ななにー地下ABEMA』では、過去に「マスク美女」として登場し、その後、自身の体重が72kgであることをカミングアウトした動画で340万回再生を記録した関さくらさんが登場した。関さんは、顔立ちは北川景