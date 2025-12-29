「AIに多くの職業が取って代わられる」と言われる時代。将来不安なく生きていけるように、できればわが子には専門的な能力を身につけて、「理系の道」へ進んでほしいと望む親が増えている。近年、中学受験においても、理系進学の実績が高い学校に人気が集まっていると話すのは、受験指導に精通したプロ家庭教師集団「名門指導会」代表の西村則康氏。それでは、理系が得意な子にするにはどんなアプローチが有効なのだろうか。（石渡