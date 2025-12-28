ÌÀ¤é¤«¤ËÃæ¹ñ¿Í¤¬¸º¤Ã¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê64¡Ë¤ÎÂæÏÑÍ­»ö¤ò½ä¤ëÈ¯¸À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤¬ÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½Í¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿´Ñ¸÷ÃÏ¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¡¢°û¿©Å¹¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤è¤ëÍ½Ìó¤Î¥­¥ã¥ó¥»¥ëÅù¤ÎÆ°¤­¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Å¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏµÞ¤Ê¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ãÌó¶âÌäÂê¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¹âÆ­¤·¤Æ¤¤¤¿´Ñ¸÷ÃÏ¤Î¥Û¥Æ¥ëÂå¤Ê¤É¤â²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£¹ÈÍÕ¥·¡¼