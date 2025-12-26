12月上旬、今年4月にスタートしたばかりの新番組『サン！シャイン』が来年3月をもって放送を終了することが発表されたフジテレビ。12月中旬には、情報番組『Live Newsイット！』で、メインキャスターを務めるフリーアナウンサーの青井実（44）とフジテレビの宮司愛海（34）が、来年3月をもって同番組から降板することを、本誌が報じている。スポーツ紙記者が語る。「今年4月、2カ月にわたる調査の末、フジは青井アナにコンプライア