12月上旬、今年4月にスタートしたばかりの新番組『サン！シャイン』が来年3月をもって放送を終了することが発表されたフジテレビ。

12月中旬には、情報番組『Live Newsイット！』で、メインキャスターを務めるフリーアナウンサーの青井実（44）とフジテレビの宮司愛海（34）が、来年3月をもって同番組から降板することを、本誌が報じている。

スポーツ紙記者が語る。

「今年4月、2カ月にわたる調査の末、フジは青井アナにコンプライアンス上の違反があったとして“厳重注意”を行ったと発表。それによると、’24年5月ごろ、番組リハーサル中にフリップの演出がうまくいかなかったことに対して強い口調でスタッフを叱責したようです。

また同年10月には、速報ニュースの対応をめぐり、自分のピンマイクを強い調子でキャスター台に放り投げ、社員およびスタッフを相当に厳しい口調で叱責。双方の件について、青井アナは『イット！』内で謝罪しましたが、ネット上などで批判の声が多く届くことになりました。

フリーアナウンサーになる直前の’24年1月には、NHK職員でありながら、親族企業から役員報酬を受け取っていたことを申告していなかったとして、NHKからも厳重注意を受けていたことが発覚しています。『イット！』降板の理由にしても、以上のような度重なる不祥事によって、視聴者からの印象が悪くなっていた事実は否定できません」

わずか2年で『イット！』のキャスターを降板することになった青井アナ。そしてこの年末、同番組ではさらなる“異変”が起きていた――。

「毎年恒例の“『イット！』忘年会”が、今年は開催されないのです」

こう話すのはフジテレビ報道関係者だ。

「例年、12月の最終オンエアの前日に忘年会をやることが多かったのです。若手の社員・スタッフにしてみれば、普段あまり接点のない人たちともコミュニケーションが取れる機会で、楽しみにしている人も多かったのですが……」

昨年12月末は、例年通り『イット！』の忘年会が開催されていた。本誌はその2次会の席で、青井アナが「俺、〇〇アナと付き合っていたからね」などと自慢げに発言して顰蹙を買っていたことを報じている。

「直近で青井アナなどのメインキャスターの降板があったほか、さらなるコンプラ違反の温床になりかねないこともあり、なかなか忘年会を開催できるような状況ではないのでしょう。

また一番大きいのは、やはり予算の問題。来年は多くの番組で制作をはじめとする外部スタッフが“雇い止め”になるという話もあり、スタッフたちとしては気が気でないのです。そんな状況で、忘年会なんてできたものではないのでしょう。

これはウチの他番組でも同様のようで、なんとも寂しい年末を迎えることになりそうです」（前出・フジテレビ報道関係者）

フジが笑顔で年末を迎えられる日は――。