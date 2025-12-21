2色だけでオシャレが上手くなる「ブラウンとベージュ」配色きちんと感がある一方で、黒や白に比べて色幅があり、マイルドに見えるブラウン。そんなブラウンに合わせるだけで、簡単に上品な印象を演出できるのがベージュ。ラクな服でもルーズに見えない。むしろ大人の余裕を感じさせるコーディネートのテクニックをご紹介。「長いものどうし」も配色の力で上品ムードに余白のあるシルエットのワンピースとロングコート。足首まです