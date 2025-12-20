Á°µð¿ÍÆó·³´ÆÆÄ¤Î·¬ÅÄ¿¿À¡»á¡Ê£µ£·¡Ë¤¬¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Î£Ã£Â£Ï¡Ê¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡Ë¤Ë½¢Ç¤¡£¤½¤Î°ì¸ì°ì¶ç¤¬µå³¦Æâ³°¤ËÂç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò¹­¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Æó·³¸ø¼°Àï»²Àï¤«¤é¤ï¤º¤«£²Ç¯¡£·¬ÅÄ»á¤Ï¡Ö»ñ¶âÎÏ¡¢ÀïÎÏ¤âÎô¤ë¤³¤È¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤é±ÀÅ¥¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸½¼Â¤òÄ¾»ë¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤³¤Î¼ã¤¤µåÃÄ¤Ç¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÆüËÜ¤äµå³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÃÇ¸À¡£µð¿ÍÂàÃÄ¤«¤é£±¤«·îÈ¾¤Ç¤Î°Û