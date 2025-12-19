12月15日、東京・赤坂の高級個室サウナで火災が発生し、利用客の30代夫婦が亡くなる事故が発生した。事故があったのは東京メトロ赤坂駅近くに位置するサウナ店「SAUNATIGER」。15日昼頃、店が入るビルの3階部分でベルが鳴っているとの110番通報があり、個室入り口付近で倒れている男女が発見されたが、搬送先の病院で死亡が確認された。亡くなったのは、美容室を経営する松田政也さん（36）と妻でネイリストの陽子さん（37）だった