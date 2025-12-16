政府は１６日午前、安全保障上重要な土地の利用に関する２０２４年度分の調査結果を公表した。自衛隊基地など「重要施設」周辺の土地・建物を外国人・外国法人が取得したケースは、全体の３・１％だった。重要施設の機能を阻害するなど、安全保障上の懸念事例は確認されなかった。調査は「重要土地等調査・規制法」に基づき、重要施設の周囲約１キロ・メートルの「注視区域」計５８３か所を対象に実施した。土地・建物計１１万