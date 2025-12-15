人口が800万人を超えるアメリカのニューヨーク市では、2025年1月から中央ビジネス地区通行料プログラム(CBDTP)という渋滞料金が導入され、特定区域に乗り入れる乗用車に料金を課しています。そんなニューヨーク市では、渋滞料金の導入に伴って大気汚染が著しく改善されたことが判明しました。A first look into congestion pricing in the United States: PM2.5 impacts after six months of New York City cordon pricing | npj C