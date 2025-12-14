「仮想通貨取引」で利益が出た場合、税金を納めなければなりません。利益額が大きくなればなるほど納めるべき税金の額も高くなります。ただ、せっかく得た利益をできるだけ多く手元に残したいと思うのは当然のことでしょう。そこで今回、仮想通貨取引の税金の仕組みや税金の負担を抑える方法について、税理士法人松本の代表税理士である松本崇宏氏が解説します。仮想通貨取引にかかる税金とは原則として、仮想通貨を保有しているだ