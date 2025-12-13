「女芸人Ｎｏ．１決定戦ＴＨＥＷ２０２５」（日本テレビ系）が１３日放送され、ニッチェが９代目女王に輝いた。ニッチェは優勝賞金１０００万円と副賞の日テレ人気番組出演権と優勝記念特番を手にした。ニッチェの近藤くみこは涙を流し、江上敬子は「（所属する）マセキ芸能社は大会で優勝したコンビがいないんです。我々が初となりました」と喜びを爆発させた。初めてＷの審査員を務めたお笑いコンビ「霜降り明星」の粗