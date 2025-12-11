Jリーグは11日、2026特別シーズンである「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」の応援ソングに、Little Glee Monsterの『For Decades』を継続して起用することを発表した。11日には2025Jリーグアウォーズが行われ、鹿島アントラーズの優勝に大きく貢献した日本代表GK早川友基が最優秀選手賞（MVP）を受賞。GKとしては史上2人目のMVP受賞となった。MVP発表後、会場では「Breaking News」として突然の発表となった『For Decades』