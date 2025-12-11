１１日に実施された２０年債入札（第１９４回、クーポン２．７％）は、最低落札価格が９７円２５銭（利回り２．９１９％）、平均落札価格が９７円２８銭（同２．９１６％）となった。小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は３銭で、前回（１１月１９日）の３１銭から縮小。応札倍率は４．１０倍となり、前回の３．２８倍を上回った。 出所：MINKABU PRESS