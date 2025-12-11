「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１１日午後１時現在でサンリオが「売り予想上昇」１位となっている。 サンリオは３日続落、前日ザラ場に続きフシ目の５０００円大台を割り込んで推移している。１１月５日に２６年３月期業績予想の上方修正と配当の増額を発表したが、翌６日に１０００円超の急落をみせ、その後も下げ止まらず、下値模索の動きが続いた。１２月に入ってからも、日中関係の緊張が