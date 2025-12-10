元日本代表ＤＦ冨安健洋（２７）がオランダ１部アヤックスに加入することが濃厚となった。今夏イングランド・プレミアリーグの名門アーセナルを退団した冨安は手術した右ヒザのリハビリに日本で取り組んでいる中、アヤックス入りが浮上。複数の地元メディアによると、来夏の北中米Ｗ杯に向けて半年間の短期契約になるという。同メディア「ＡＤ」は「アヤックスは冨安を万能型のディフェンダーと評価している」とし「年俸は出場