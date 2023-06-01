オランダエールディビジは22日、日本代表DF冨安健洋が所属するアヤックスと、DF渡辺剛とFW上田綺世が所属するフェイエノールトの“デ・クラシケル”が行われた。日本代表対決にもなったこの試合。前半をスコアレスで折り返すと試合は後半に動いた。54分、敵陣ペナルティーエリアのやや右手前でMFショーン・ステュアが右足一閃。強烈なミドルを突き刺し、アヤックスが先制する。しかし73分にアクシデント。ここまで奮闘していた