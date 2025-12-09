女子プロレス団体「スターダム」に入団し、活動復帰宣言をしたフワちゃんが9日、自身のX（旧ツイッター）を更新。ぎこちない敬語を披露した。フワちゃんは8日の後楽園大会で、葉月に対戦要求。リングに上がり「12月29日両国国技館での再デビュー戦を私の恩人、師匠である葉月さんに受けて頂きたく今日は直接お願いしに参りました」などと直談判。プロレス再デビュー戦の相手が決まった。団体の公式X「スターダムワールド」に登場。