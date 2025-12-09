８日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５５円９２銭前後と前週末と比べて６０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８１円４６銭前後と同６５銭程度のユーロ高・円安だった。 今週予定されている米国債入札（８日に３年債、９日に１０年債、１１日に３０年債）に対する警戒感に加え、世界的に債券が軟調な展開となるなか、米長期金利が一時４．１９