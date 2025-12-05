午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は３４４、値下がり銘柄数は１２２２、変わらずは３９銘柄だった。業種別では３３業種中４業種が上昇。値上がりは非鉄金属、情報・通信、銀行、石油・石炭。値下がりで目立つのはゴム製品、その他製品、輸送用機器など。 出所：MINKABU PRESS