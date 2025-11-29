チョコレートメーカー「メリーチョコレート」は、12月1日（月）10時00分から、レトロな器が人気の「アデリアレトロ」とコラボレーションした商品第2弾を、公式オンラインショップ限定で予約販売する。【写真】黄色の花柄がすてき！脚付きグラスもセット■3点セットのコラボ商品今回発売される「はじけるキャンディチョコレート。×アデリアレトロ『コラボBOX』」は、明るい黄色の花々が散りばめられた“純潔”の復刻グラスが