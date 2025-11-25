「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２５日正午現在でアクセルスペースホールディングスが「買い予想数上昇」２位となっている。 ２５日の市場でアクセルＨＤが下落。同社は、小型衛星の設計や製造・打ち上げ・運用サービスなどを手掛けている。８月１３日に東証グロース市場に新規上場し、公開価格（３７５円）の２．０倍となる７５１円で初値をつけ２０日に１１