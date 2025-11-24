警視庁によりますと、24日午後0時半ごろ、東京・足立区梅島の国道4号で乗用車が歩行者をはね、ケガ人が11人出ています。このうち2人は意識不明の重体だということです。また、現場の映像によると、自動車も複数台巻き込まれている様子がうかがえました。警視庁によりますと、現場に残された白いセダンの乗用車の運転手が衝突の後、逃げているということで、ひき逃げ事件として捜査しています。