SNSに慣れ、多様性を重んじる“進んだ世代”として語られる「Z世代」。なかには「世代でくくるのはナンセンス」という言説もあるが、本当にそうなのだろうか。経営学者・舟津昌平氏が、さまざまな角度から現代のZ世代論について考察する。※本稿は、舟津昌平『若者恐怖症――職場のあらたな病理』（祥伝社）一部を抜粋・編集したものです。当たり前のように使っているけれど本当にZ世代なんているのだろうか令和になってZ世代と