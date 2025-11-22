SNSに慣れ、多様性を重んじる“進んだ世代”として語られる「 Z世代」。なかには「世代でくくるのはナンセンス」 という言説もあるが、本当にそうなのだろうか。経営学者・ 舟津昌平氏が、 さまざまな角度から現代のZ世代論について考察する。※本稿は、舟津昌平『若者恐怖症――職場のあらたな病理』（祥伝社）一部を抜粋・編集したものです。

当たり前のように使っているけれど

本当にZ世代なんているのだろうか

令和になってZ世代という言葉が流行っている。なにやら未知の宇宙人が襲来したような気配を感じさせる言葉だ。グーグル検索で「Z世代 特徴」で調べると、AIが次のようにまとめてくれる。

Z世代には、次のような特徴があります。

・デジタルネイティブで、スマホやSNSを日常的に使用している

・社会問題や環境問題への関心が高い

・多様性や包容力を重視している

・自己表現への関心が高い

・コスパやタイパを重視している

・オープンでフラットなコミュニケーションを好む

・自分の意思を大切にする

・情報処理速度が速い

・物事に正解を求めるリアリスト

・多様性を受け入れる気持ちが強い

うむ、なんか凄そうだ。若者の先進性をうたう言説は、聞かない日がないくらい令和の世に飛び交う。ただ本当かと問われると疑義も生じる。実感と合致するところもあれば、偏見でしょ、とか、人によるだろ、としか言えない特徴もある。

以前、とある方と話していたときのこと。前職を定年退職されたくらいの年の方だ。「Z世代ってどういう人たちなんですか」と問われ説明すると、苦笑いしながら答える。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）