午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１２３７、値下がり銘柄数は３４３、変わらずは２８銘柄だった。業種別では３３業種中２２業種が上昇。値上がり上位に不動産、輸送用機器、繊維、保険など。値下がりで目立つのは非鉄金属、機械、電気機器など。 出所：MINKABU PRESS