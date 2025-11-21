アクシスコンサルティングが続伸している。同社は２０日取引終了後、株主優待制度を新設すると発表しており、これが好感されているようだ。 初回基準日を２５年１２月末日とし、以降は毎年１２月末日時点で１００株以上を保有する株主が対象。優待内容はデジタルギフト１０００円分を予定している。 出所：MINKABU PRESS