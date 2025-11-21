２１日の東京株式市場は、日経平均株価が前日比５７２円安の４万９２５１円と急反落して始まった。 前日の米株式市場は、ＮＹダウが３８６ドル安と反落した。エヌビディア＜NVDA＞が朝高後に下落に転じるなか、ナスダック指数も大幅安となった。米ハイテク株が下落するなか、東京株式市場も値を下げて始まった。また、為替は１ドル＝１５７円４０銭前後で推移している。 出所：MINKABU PRESS