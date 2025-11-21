アドバンテスト、ディスコ、東京エレクトロンなど半導体製造装置関連株にリスク回避の売りが集中、揃ってウリ気配で始まる波乱含みの動き。前日は米半導体大手エヌビディア＜NVDA＞の好決算発表を受け、軒並みカイ気配スタートとなるなど物色人気に沸いたが、きょうは真逆の展開となっている。前日の米国株市場では、決算発表を好感して時間外取引で大きく買われたエヌビディアが、買い一巡後に大きく値を崩し３％超安に売