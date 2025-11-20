日銀が２０日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５７円４５～４７銭と前営業日比１円９４銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８１円３７～４１銭と同１円２７銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１５１９～２０ドルと同０．００６２ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS