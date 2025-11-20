日本動物高度医療センターは２０日の取引終了後、１２月１６日を基準日として１株を５株に株式分割すると発表した。投資単位当たりの金額を引き下げることで株式を保有しやすい環境を整えるとともに、新ＮＩＳＡ制度でも活用しやすい水準にすることを通じて投資家層の拡大と流動性の向上を図る。期末一括配当予想は実質据え置きの８円とする。今期は既に上方修正を２回実施していることを踏まえ、現在慎重に配当方針に基づ