１７日の米株式市場では、ＮＹダウが前週末比５５７．２４ドル安の４万６５９０．２４ドルと３日続落した。ＡＩ関連企業による巨額投資の成果を巡る懸念がくすぶるなか、ハイテク関連株に対する売りが続き、リスク回避ムードが強まった。 ゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞やシェブロン＜CVX＞が売られ、ＩＢＭ＜IBM＞やセールスフォース＜CRM＞が軟調。アメリカン・エキスプレス＜AXP