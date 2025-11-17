ブランディングテクノロジーは１７日の取引終了後、Ｅｎｊｉｎと資本・業務提携を行うと発表した。ブランドＴのデジタルブランディング、マーケティング施策とＥｎｊｉｎのＰＲ戦略をパッケージ化した中堅・中小企業向け新サービスを開発・提供する。顧客の相互紹介や共同でのセミナー企画などに取り組み、ブランド認知の獲得から集客の改善までワンストップで支援する体制を構築する。 提携