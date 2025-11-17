ウリドキが大幅高で３日続伸している。１４日の取引終了後、１１月３０日を基準日として１株を２株に株式分割すると発表した。投資単位当たりの金額を引き下げることで投資がしやすい環境を整えるとともに、株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図る。発表を手掛かりに買いが集まった後、利益確定売りで下げに沈む場面があったが、押し目買いに支えられて持ち直した。 出所：MINKABU PRESS