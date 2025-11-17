AI（人工知能）ブームにより、関連企業の株価が軒並み上昇している昨今。一方で過熱感も広がっており、「バブル崩壊」を懸念する声もささやかれる。著書累計900万部に迫るベストセラー作家で、近刊に『AI時代の［お金を稼ぐ力］』がある本田健氏が、バブルで痛手を追う人の共通点と、「AI相場」で失敗しないための心得を教える。バブルで痛手を負う人の共通点ここ数年、AI関連の企業やサービスに資金が集まり、株価や市場が急騰し