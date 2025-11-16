日本戦で負傷したアブ・フランシスが日本で手術を受けたガーナサッカー協会は、日本代表との一戦で重傷を負ったガーナ代表MFアブ・フランシス（トゥールーズ）の手術が成功したことを公式サイトで報告した。フランシスは11月14日に豊田スタジアムで行われた日本とガーナの国際親善試合で、2本の骨を骨折する重傷を負った。試合後、豊田市にあるトヨタ記念病院で緊急手術を受けたことを報告。「ブラックスターズ（ガーナ代表）