◇ラグビー「リポビタンＤツアー２０２５」日本―ウェールズ（１５日、カーディフ）世界ランク１３位の日本代表は、同１２位のウェールズに２３―２４で黒星。過去２勝１４敗の格上に、敵地で初の白星はならず。旧伝統的強豪国（ティア１）、現ハイパフォーマンスユニオンから史上初めてアウェーでの勝利も逃した。先制はウェールズ。前半６分、敵陣トライエリア前の連続攻撃から、ＳＯエドワーズの突破でトライ。日本は同