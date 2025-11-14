スパイダープラスは急落。１３日取引終了後、２５年１２月期連結業績予想について売上高を５３億円から４９億円（前期比２０．３％増）へ、営業損益を１０００万円の黒字から５８００万円の赤字（前期５億１９００万円の赤字）へ下方修正すると発表した。既存顧客への新サービスの活用案内に営業リソースを集中させたことに伴い、未導入ユーザーの獲得などに振り向けるリソースが想定より減