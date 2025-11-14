１４日の東京株式市場は、日経平均株価が前日比５１４円安の５万０７６７円と反落して始まった。 前日の米株式市場は、ＮＹダウが７９７ドル安と５日ぶりに反落しナスダック指数も下落した。ＡＩ・半導体関連銘柄などに売りが膨らんだ。米国株が下落した流れを受け、東京株式市場も値を下げて始まった。また、為替は１ドル＝１５４円６０銭前後で推移している。 出所：MINKABU PRESS